فلسطين اليوم

أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة ثمينة لكتابة التاريخ أثناء مباراة منتخب بلاده أمام نظيره السلوفيني، التي جمعتهما مساء أمس، في دور الـ16 "يورو 2024"، في ألمانيا.

وانتزع منتخب البرتغال بصعوبة بطاقة العبور إلى دور الثمانية الكبار، بفوز بركلات الترجيح على نظيره السلوفيني بثلاثة أهداف من دون رد، على ملعب " دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.

وأهدر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاماً) ركلة جزاء في نهائية الشوط الإضافي الأول للقاء، مفوتا بذلك فرصة تحقيق عدة أرقام قياسية جيدة في هذه البطولة.

وأجهش النجم البرتغالي بالبكاء بعد أن أخفق في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التقدم لمنتخب بلاده، ولكنه تمالك أعصابه ونجح في إحراز الهدف الأول لبلاده من ركلة الترجيح الأولى، ليضع حجر الأساس في فوز بلاده.

وساعد رونالدو زميله حارس المرمى ديوغو كوستا بتصديه لجميع الركلات الترجيحية الثلاث الأولى لسلوفينيا، ليقود بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

وضرب المنتخب البرتغالي موعدا في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024"، مع منتخب فرنسا الذي تغلب بدوره على نظيره البلجيكي بهدف وحيد، عند الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من يوم الاثنين، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur SpielArena" بمدينة دوسلدورف.