ملخص آخر تطورات العدوان على غزة خلال الساعات الماضية

فلسطين اليوم

"تبرز "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لمتابعيها آخر التطورات الميدانية أولاً بأول، بشأن العدوان الدموي على قطاع غزة المستمر لليوم الـ 270 على التوالي.

-طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف شرقي بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

-مصادر محلية: اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

- زوارق الاحتلال تطلق قذائف على شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

- طيران الاحتلال ينفذ غارات على تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

- مصادر محلية: 8 شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي إثر سلسلة من الغارات شرقي رفح وخانيونس.

- الدفاع المدني: طواقمنا الإطفاء تخمد حريقًا اندلع في شقة في عمارة "الزهارنة" في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة، إثر استهداف إسرائيلي.

- اشتباكات ضارية ومستمرة بسن المقاومة والاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

بن غفير للإذاعة الإسرائيلية: رئيس الشاباك أفرج عن مدير الشفاء ومخربي غزة وهو يفعل ما يريد دون العودة إلينا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.