صراع حاد بين بن غفير ورئيس الشاباك بخصوص أسرى غزة

الساعة 08:39 ص|02 يوليو 2024
بن غفير ورونين بار
بن غفير ورونين بار

فلسطين اليوم

أكد ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، أن رئيس الشاباك رونين بار، هدده في قضية الإفراج عن أسرى غزة، موضحاً أنه يعارض سياسته بتشديد القمع ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأشار بن غفير في تصريح صحفي، إلى أن رئيس الشاباك أفرج عن مدير الشفاء د. محمد أبوسلمية الذي أعتقل خلال العدوان على غزة، وأسرى من القطاع، مضيفاً: "هو يفعل ما يريد دون العودة إلينا".

وقال: "في (إسرائيل) توجد دولة داخل دولة"، متابعاً: "كحكومة نريد إدارة سياسة معينة بينما رئيس الشاباك والمستشارة القضائية يريدون التصرف بشكل مستقل".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف عبر الحواجز العسكرية أو من خلال الاجتياحات المتكررة لقطاع غزة.

 

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