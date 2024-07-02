إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وبحالات اختناق، مساء أمس الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم العروب وبلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في مخيم العروب عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه خلال المواجهات، ونقل إلى أحد المراكز الطبية للعلاج، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، وتلقوا العلاج ميدانيا.

كما أصيب طفل بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مطلقة الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى عيادة طبية للعلاج.

كما أصيب عدد آخر من المواطنين بحالات اختناق بقنابل الغاز، وتم علاجهم ميدانيا.