الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة ضابط في طولكرم

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بمقتل جندي في صفوفه، إضافةً إلى إصابة ضابط، من جراء استهداف المقاومة الفلسطينية ناقلة جنود في أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلامٍ عبرية، تحت بند "سُمح بالنشر"، أنّ الجندي القتيل هو الرقيب في احتياط "الجيش" الإسرائيلي، يهودا غيتو، وقد قُتل من جرّاء عبوة ناسفة استهدفت آلية في مخيم نور شمس، إضافةً إلى أنّ ضابطاً من وحدة قوات الكوماندوز الخاصة "دوفدوفان" أُصيب إصابةً خطيرة.

ولفت موقع "واللا" العبري إلى أنّه "يبدو أنّ العبوة التي اُستخدمت في استهداف الآلية هي من صناعة ذاتية (محلية فلسطينية)"، مُشيراً إلى أنّها تألفت من عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وزُرعت في الجزء الأعلى من الطريق، ونتيجةً لذلك فقد وقع ضرر بالغ.

وبشأن مزيدٍ من التفاصيل، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّه كجزءٍ من عملية اقتحام مخيم نور شمس، دخلت قوة لتهيئة المسار في المخيم وإبطال مفعول عبواتٍ ناسفة، لتنفجر عبوة محلية الصنع الساعة السابعة صباحاً في مركبة مصفّحة من نوع "النمر"، مما أدى إلى مقتل الجندي، وإصابة ضابط في وحدة "الدوفدوفان" بجروحٍ خطيرة، مُذكّرةً بأنّه في عمليةٍ مماثلة، قتل جندي آخر خلال اقتحام مخيم جنين، الأسبوع الماضي.

وكانت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أعلنت في بيانٍ مقتضب الاثنين، تمكّن مجاهديها في وحدة الهندسة من تفجير عبوة "سعيد"، والتي سُمّيت تيمناً بالشهيد، سعيد الجابر، في آلية عسكرية من نوع "نمر"، في محور الشارع الرئيسي، مؤكّدةً أنّه تمّ قتل وإصابة طاقمها، وتدميرها بشكلٍ كامل، وناشرةً مشاهد توثّق العملية.