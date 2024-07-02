الاحتلال يواصل حربه على قطاع غزة ونزوح قسري من شرق خانيونس

فلسطين اليوم

تُواصل قوات الاحتلال عدوانها ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 270 على التوالي، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية.

وكثف الاحتلال القصف المدفعي والجوي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مع استمرار القصف في رفح وخانيونس، جنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين.

وشهدت الأحياء والمناطق الشرقية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، حركة نزوح كبيرة باتجاه الوسط والغرب، بعد إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي للأهالي بالإخلاء.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن اكتظاظ مستشفى الأمل في خانيونس بأعداد من المصابين بعد إصدار الاحتلال إنذارا بالإخلاء للسكان من مناطق شرق خانيونس.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، عدة غارات جوية استهدفت جنوبي مدينة خانيونس، كما استهدفت مركز ابن القيم ومنزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الشبان في محيط مفترق المطاحن شمال مدينة خانيونس.

وجرح عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً بالمخيم الجديد داخل مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشن الاحتلال غارة جوية جديدة على مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي في محيط شركة الكهرباء وجسر وادي غزة ومنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرقي مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي القطاع.

وسجلت عدة إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة ابو جلالة في أرض أبو مهادي شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

وارتقى شهيد وأصيب العشرات مساء أمس الاثنين، في قصف استهدف عناصر تأمين بضائع شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة تيم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارة في محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشرقية لمحافظة خانيونس، وقصف منزلاً يعود لعائلة حجازي في منطقة معن شرقي خانيونس، واستهدفت غارة جوية منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال منزل عائلة بربخ في حي الضابطة الجمركية شرق خانيونس.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي عنيف على حي الشجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد الداعية وليد سالم في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من أفراد عائلته قرب مفترق عبد العال بشارع الجلاء غرب مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات.

وارتقى شهيد إثر قصف مدفعية الاحتلال على مناطق الشرقية بمخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع المنصورة بحي الشجاعية والمناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ومحيط ملعب اليرموك وسط المدينة.