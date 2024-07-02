طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

الساعة 07:51 ص|02 يوليو 2024
طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات
طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد في نشرة عبر صفحتها الإلكترونية: إنه في ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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