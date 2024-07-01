شهداء بقصف منزل شرق خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم الاثنين، إثر استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي منزلاً في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بوصول مجمع ناصر الطبي ثلاثة شهداء اثر قصف منزل يعود لعائلة بربخ في الضابطة الجمركية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال قد هدد سكان شرق خانيونس، عصر اليوم، بالنزوح إلى المناطق الغربية، تمهيدًا للاجتياح البري الذي سيطاق مناطق واسعة.

واستشهد مواطن أخر وأصيب أخرين، باستهداف طائرة بدون طيار عناصر تأمين بضائع في شرق مدينة رفح، بصاروخ واحد على الأقل، بحسب المراسل.