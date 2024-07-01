22 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة بينها تفجير عبوات ناسفة

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ووقع 22 عملا مقاوما بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة بين مقاومين وجنود الاحتلال، أدت لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطي" بأنه اندلعت اشتباكات مسلحة في ثلاثة محاور وأعطب خلالها آلية عسكرية، ووقعت ثلاث عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين، إضافة إلى خروج مظاهرة واحدة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقاط بالضفة الغربية.

شهدت طولكرم اشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة وإعطاب آلية عسكرية ومواجهات ومظاهرات في مخيم نور شمس، كما اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات والقاء حجارة في مخيم طولكرم ومدينة طولكرم.

وقتل جندي إسرائيلي خلال تفجير عبوة ناسفة أدت لإعطاب آلية خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس.

وشهدت مدينة القدس المحتلة اندلاع مواجهات في بلدة الرام، كما شهدت رام الله اندلعت مواجهات في كل من اللبن الغربية وعبون وعارورة.

وفي قلقيلية؛ شهدت تفجير عبوة ناسفة على شارع 55 الذي يسلكه المستوطنون قرب بلدة عزون شرق المدينة.

وفي نابلس؛ اندلعت مواجهات بتصدي المواطنين للمستوطنين في بلدة عصيرة القبلية، كما اندلعت مواجهات بتصدي الشبان لاقتحام بلدة تل جنوب نابلس.