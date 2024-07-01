اليمن تعلن استهدافها 4 سفن بينها "إسرائيلية"

فلسطين اليوم

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، اليوم الاثنين، أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ أمريكيِّة وبريطانيِّة وإسرائيلية في البحر الأحمر والعربي.

واوضحت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن العملية الاولى نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ استهدفتْ سفينةَ( MSC Unific ) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

والعمليةُ الثانيةُ نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ والقوةُ البحريةُ، بحسب البيان، بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ استهدفتْ سفينةَ ( Delonix ) النفطيةَ الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ للمرةِ الثانيةِ خلالَ هذا الأسبوعِ، والعمليةُ الثالثةُ، هي استهدفتْ سفينةَ الإنزالِ ( Anvil Point ) البريطانيةَ في المحيطِ الهنديِّ و كانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

وأفاد البيان، باستهدافُ السفينةِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ في القواتِ المسلحةِ اليمنية.

(العمليةُ الرابعةُ) نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ استهدفتْ سفينةَ ( Lucky Sailor ) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ