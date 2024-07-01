حزب الله يستهدف مبانٍ يتحصن بها جنود الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، عن استهداف مجاهديه جنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي في مناطق الجليل الاعلى شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله، في بيان مقتضب: "استهدفنا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏كفر جلعادي بالأسلحة المناسبة"، مؤكدًا أصابتها إصابة مباشرة.‏

ويقصف حزب الله، يوميًا، منذ تسعة اشهر، آليات ومواقع ومستوطنات للاحتلال بالقرب من الحدود مع لبنان وأيضا في المدن المحتلة التي تبعد عن هذه الحدود نحو 30 كيلو، ردًا على عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.