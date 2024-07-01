نزوح واسع من شرق خانيونس بعد تهديدات الاحتلال باجتياحها برًا

فلسطين اليوم

نزحت آلاف الأسر الفلسطينية، اليوم الاثنين، من المناطق الشرقية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد تهديدجيش الاحتلال الاسرائيلي تلك المناطق بإخلائها فورًا، تمهيدًا لاجتياحها برًا، للمرة الثانية منذ بدء الحرب في السابع من اكتوبر الماضي.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بأن عملية تهجير السكان من منطقة شرق خانيونس قد بدأت فعليًا، حيث يتجه النازحين إلى مناطق وسط وغرب المحافظة.

وقصف طيران ومدفعية الاحتلال نقاط عدة في أحياء ومناطق شرق خانيونس، منذ صباح اليوم، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع اصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي وغزة الاوروبي.