منذ بدء الحرب على غزة.. ارتفاع قتلى جنود جيش الاحتلال إلى 671

فلسطين اليوم

ارتفع، اليوم الاثنين، عدد قتلى جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، التي دخلت الشهر التاسع على التوالي، إلى 671 جنديًا وضابطًا.

واعترف جيش الاحتلال، في صباح اليوم، عن مقتل جندي واصابة أخر بحالة حرجة خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن 317 جنديًا وضابطًا قتلوا خلال الاجتياح البري في غزة، مشيرةً إلى اصابة 3977 جندي منهم 31 في حالة خطيرة.