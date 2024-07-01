استشهاد طبيب بقصف جوي في خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الاثنين، الطبيب معتز العمور إثر قصفه من طيران الاحتلال الاسرائيلي في شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطبيب في مستشفى غزة الأوروبي "معتز عايش العمور"، إثر استهدافه ببلدة الفخاري.

وارتكب جيش الاحتلال، بحسب وزارة الصحة بغزة، خلال 24 ساعة الماضية، مجزرتين ضد العائلات راح ضحيتها 23 شهيدًا و91 إصابة، وهو ما يرفع ضحايا العدوان المستمر للشهر التاسع على التوالي الى 37900 شهيد و 87060 اصابة.