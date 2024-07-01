متظاهرون ضد نتنياهو يقطعون طريقاً في "تل أبيب"

فلسطين اليوم

قطع مستوطنون متظاهرون الطريق "رقم 40" قرب مفترق "ماغشيميم" شرق "تل أبيب"، اليوم الإثنين، وذلك احتجاجاً على حكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما أكدت "القناة السابعة" الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي يتظاهر فيه فريق من المستوطنين، بينهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مطالبين بإتمام صفقة تبادل، يتظاهر "الحريديم" رفضاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا لتجنيدهم في "الجيش".

ومنذ ليل الأحد ولغاية فجر اليوم، تظاهر آلاف المستوطنين "الحريديم" في القدس المحتلة ضد إلزامهم بالخدمة في "الجيش" الإسرائيلي، رافعين بدورهم شعارات ضد نتنياهو.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين (خرج إلى التظاهرات أكثر من 25 ألفاً من عدّة تيارات من الحريديم) وبين شرطة الاحتلال، التي هاجمتهم مستخدمةً العنف، إلى جانب عناصر خيالة، بينما كانوا يغلقون تقاطع شارعي "وزراء إسرائيل" و"ملوك إسرائيل"، ويشرعون في تجميع صناديق القمامة وحرقها.

وتعرضت خلال هذه التظاهرات، سيارة وزير "البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال، إسحاق غولدكنوبف، لهجوم من قبل المتظاهرين، الذين حاصروا السيارة وهاجموها.