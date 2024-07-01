عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 74 مستوطنًا و20 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.