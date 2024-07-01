سلطات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء في أم الفحم بأراضي الـ48

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في مدينة أم الفحم، بذريعة البناء دون ترخيص.

ووصلت جرافات الاحتلال إلى المدينة برفقة عناصر من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، إذ منعت الأهالي من الخروج من منازلهم وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مكان المنزل المستهدف، ويعود للشاب أنس كيوان.

ويهدد شبح الهدم مئات المنازل في البلدات الفلسطينية المحتلة العام 48 بينها العشرات في منطقة وادي عارة، حيث تم تسليم أوامر هدم خلال الأشهر الأخيرة.