سرايا القدس تقصف المستوطنات المحاذية لغزة برشقة صاروخية

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها عدة مستوطنات محاذية لغزة برشقات صاروخية، وذلك ردًا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري، اليوم الإثنين، "قصفنا "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" والمستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الإثنين، بإطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه المستوطنات القريبة من غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة 7 مرات خلال 15 دقيقة.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أنه "إذا لم يكن دوي صفارات الإنذار الأخير في غلاف غزة "إنذارات كاذبة" فهو قصف غير معتاد منذ فترة طويلة".