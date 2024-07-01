"والاه": "إسرائيل" طلبت من 25 دولة تقديم رأي ضد إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

فلسطين اليوم

كشف موقع "والاه" العبري أنّ "إسرائيل" طلبت من 25 دولة تقديم رأي ضد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وأوضح الموقع أنّ وزير خارجية الاحتلال، إسرائيل كاتس، بعث رسائل إلى 25 وزير خارجية في أنحاء العالم للطلب منهم بـ "الانضمام إلى بريطانيا ونقل رأي قانوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

ونقل "والاه" عن مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة قولهم إنه "اذا أرسلت هذه الدول أو بعضاً منها حتى، رأياً قانونياً كهذا إلى المحكمة في لاهاي، فإن القضاة قد يقتنعون بأنه لا فرصة للاستجابة لطلب المدعي العام".