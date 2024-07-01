استشهاد الصحفي محمد أبو شريعة متأثرا بإصابته بمدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الإثنين، الصحفي محمد محمود أبو شريعة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل يومين بقصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله الكائن في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين. بينما أعلنت وزارة الصحة في ذلك اليوم استشهاد 7 مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وكان "أبو شريعة" قبل استشهاده يدير قسم التحرير في وكالة "شمس نيوز الإخبارية" احدى الوكالات الاخبارية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

وباستشهاد الزميل "أبو شريعة"، يرتفع عدد الشهداء الصحفيون إلى 153 شهيدًا وفق معطيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، بقصف واعتداءات قوات الاحتلال.