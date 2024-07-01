سلطات الاحتلال تفرج عن 50 أسيرا من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 50 أسيرًا من قطاع غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

وفي أول كلمة له عقب الإفراج عنه، قال أبو سلمية: "وضع السجون مأساوي وصعب جدا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى".

وأضاف أبو سلمية: "الأسرى يمرون بظروف صعبة جدًا من نقص في الأكل والشراب والإهانة، لم يمروا بها منذ بداية الاحتلال عام 48".

وتابع: "الأسرى أمانة في أعناق الجميع ويجب تبييض السجون في أسرع وقت".

وأردف: "الاحتلال يستهدف الجميع ويعتقل الجميع دون استثناء، وهناك من الكوادر الطبية من استشهدوا تحت التعذيب داخل السجون".

وختم أبو سلمية بالقول: "الاحتلال أثبت مدى إجرامه باستهداف الكوادر الطبية والصحفية والنساء والرجال ودمر كل شيء في قطاع غزة، لكن بإذن الله سنبني قطاع غزة من الصفر، وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان وأفضل".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، وعددًا من الطواقم الطبية والمصابين، خلال إجلائهم القسري في رحلة استغرقت 20 ساعة إلى جنوب قطاع غزة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.