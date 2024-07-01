العراق: مسيّرات المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاثنين، توجيهها ضربة، بواسطة الطيران المسيّر، في اتجاه ما وصفته بأنّه "هدفٌ حيوي للاحتلال" في مدينة أم الرشراش الفلسطينية المحتلة "إيلات".

وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

وفي وقتٍ لاحق على إصدارها البيان، نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد وثّقت فيها إطلاق المُسيّرات التي هاجمت بها "إيلات"، فجر اليوم.