الأورومتوسطي: استخدام المدنيين كدروع بشرية سلوك وحشي

فلسطين اليوم

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، النقاب عن استخدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، وفرض على بعضهم قسرًا القيام بأعمال عسكرية محفوفة بمخاطر حقيقيّة على حياتهم.

وأفاد المرصد الحقوقي، في بيان له االيوم الإثنين، بأنه وثق عشرات الحالات التي تثبت استخدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية على نطاق واسع.

وأوضح: "جيش الاحتلال أجبر مدنيين على دخول بنايات أو أنفاق أو البحث عن متفجرات وأنفاق محتملة، إلى جانب احتجاز آخرين في منازل ومواقع بمناطق اشتباكات ما يعرض حياتهم للخطر".

وأشار إلى أن "المشاهد المروعة" التي نشرتها قناة الجزيرة "تعبر عن سلوك وحشي غير إنساني" لجيش الاحتلال و"اختراق فاضح" لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني.

وأكمل: "هذه المشاهد وغيرها العشرات من الحالات المماثلة تستوجب إجراءات عاجلة من نظام العدالة الدولية لضمان حماية المدنيين ومنع استخدامهم كدروع بشرية".

ودعا "الأورومتوسطي"، إلى مسائلة المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي على هذه الجرائم الخطيرة.

وطالب بتفعيل المساءلة القضائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا امتثالًا لنظام روما الأساسي الذي أكد أن استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت النظر إلى أن "استخدام جيش الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية لم يقتصر على قطاع غزة، بل وثقنا العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، وهو امتداد لسياسة متبعة منذ سنوات طويلة سواء".

ونوه إلى أن جيش الاحتلال سبق وأن استخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء حرب 2014.

وبيّن أن "القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل مُطلق استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال النزاعات المسلحة باعتبارهم أشخاصًا محميين بقواعده العرفية والمكتوبة".