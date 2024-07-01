بينهم مواطنون من غزة.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، طالت رجالًا ونساءً، بينهم مواطنون من غزة يقيمون برام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فندق الرتنو برام الله، واعتقلت 5 مواطنين من مواليد غزة بينهم امرأتين، مشيرًا إلى أن من بين المعتقلين 2 من مرضى السرطان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت وفاء نمر من منزلها في بلدة خربة بني حارث غرب رام الله، إضافة إلى عتقال مواطن من منزله في بلدة شقبا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت الشابين قصي محمد الرمحي وهادي محمود الرمحي، بعد مداهمة منزليهما بالمخيم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤيد الصوص بعد مداهمة منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب إبراهيم عبد البطاط خلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوب المدينة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة تل قرب نابلس، واعتقلت 7 شبان بعد اقتحام منازلهم والاعتداء عليهم، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنهم لاحقًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قاسم العكليك بعد اقتحام منزله بالجبل الشمالي بمدينة نابلس، علمًا أنه أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.