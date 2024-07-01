الاحتلال يقتحم طولكرم ويحاصر مخيم نور شمس بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وفرضت حصارا على مخيم نور شمس وسط اشتباكات مسلحة.

وأفادت مصادر محلية باقتحام أعددا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.

وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، قبل ان تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجريف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم.

وتوجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، في الوقت الذي قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم.

ودهم جنود الاحتلال عددا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، فيما اندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله.

وتصدى المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة للقوات المقتحمة، حيث أعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس تفجيرها حقل ألغام معد مسبقا في آليات الاحتلال وجنوده مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.