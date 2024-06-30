"جيش" الاحتلال يقر بإصابة 18 جندي في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بإصابة 18 جندياً في صفوفه، منهم في حالة خطيرة، وذلك من جراء انفجار طائرة بدون طيار متفجرة في الجولان.

وذكر المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي أنّه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم.

هذا وأفادت مستشفى "زيف" في صفد المحتلة، بأنّها استقبلت 18 إصابة، نتيجة الصلية بعد ظهر اليوم في الجولان، ولاحقاً، تحدثت مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة، عن استقبالها 3 إصابات إحداها في حالة خطرة من القطاع الشمالي.

بدوره، قال مراسل القناة "الـ 12" في الشمال، أدار غيتسيس، إنّه كلما مر الوقت تنكشف تفاصيل إضافية عن الحادثة الخطيرة التي وقعت شمالي الجولان، موضحاً أنّ عدد من الطائرات المُسيّرة التي أطلقها حزب الله دخلت من الأراضي اللبنانية، فيما لم تنجح الدفاعات الجوية في اعتراضها، ووقع الانفجار في شمالي الجولان.

وفي السياق، تبنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - الأحد، شنّها هجوماً جوياً بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على مقرّ كتيبة المدرعات التابعة للواء "188" في ثكنة "راوية" في الجولان السوري المحتل، مؤكّدةً أنّ الهجوم استهدف مبنى القيادة في ثكنة "راوية" وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.

وعلى الفور، أقرّ الإعلام الإسرائيلي بوقوع حدث خطير وصفته بـ "الصعب" في الجولان السوري المحتل، نتيجة انفجار طائرة مسيرة في الجولان أطلقها حزب الله.