فلسطين اليوم

طاردت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، مئات المتظاهرين "الحريديم" الذين خرجوا في مسيرات غاضبة على قانون التجنيد بشوارع مدينة القدس المحتلة.

وتظهر مقاطع فيديو مصورة، تم نشرها على صفحات اخبارية عبرية، وحدة الخيالة بشرطة الاحتلال وهي تطارد المحتجين الغاضبين على هذا القانون.

وأفادت القناة 12 العبرية، باعتقال الشرطة خمسة متظاهرين.

وما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، الثلاثاء الماضي، قضت بفرض تجنيد الحريديم في الجيش.

وفي العاشر من يونيو الجاري، صوت ما يسمى بالكنيست الاسرائيلي، على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية أي الالتحاق بالجيش.

وفي مايو/أيار الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي.

وقبل عامين، تم اقتراح هذا القانون من قبل زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس عندما كان وزيرا للحرب.