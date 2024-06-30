الاحتلال يعتقل شبانًا في منطقة المطار شرق رفح

فلسطين اليوم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، شبانًا في محيط منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل عدد من الشبان من بينهم عناصر تأمين المساعدات في محيط منطقة المطار شرقي رفح وتقتادهم إلى جهة مجهولة

ولا يزال جيش الاحتلال برفقة مئات الآليات العسكرية يتوغل داخل الاحياء شرق ووسط وغرب مدينة رفح، وسط كثافة من القصف المدفعي والجوي.

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