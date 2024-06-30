عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل عدوانه على حي الشجاعية شرقي غزة

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عدوانه البري والجوي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مسفراً عن ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

وبحسب مراسل فلسطين اليوم في قطاع غزة، فقد أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية النار في محيط سوق البسطات بحي الشجاعية، الذي يشهد توغلاً برياً، بالتزامن مع قصف عنيف.

وذكر مراسلنا أنّ الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل داخل حي الشجاعية، مشيراً إلى أنّه يواصل حصار عائلات في منازلها في الحي، كما شنّ غارة عليه، وقصف شارع المنصورة فيه.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إنّ هناك أعداداً كبيرة من الشهداء في شوارع حي الشجاعية، ويتلقَّ الدفاع المدني على مدار الساعة نداءات استغاثة من محاصرين في منازلهم، فيما لا تستطيع الطواقم الوصول إلى لحي، لتعرضه المستمر للقصف.

وفي مدينة غزة أيضاً، استُشهد فلسطينيان، في استهداف للاحتلال على حي التفاح شرقي المدينة، كما وقصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة بحي الصبرة بالمدينة، فيما انتشلت الطواقم الطبية 3 شهداء من شقة سكنية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشيخ رضوان، وتعود إلى عائلة "راجح".

كذلك، ارتقى شهداء وأُصيب آخرون، في إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بشارع الصناعة جنوبي مدينة غزة. أمّا في الشمال، فاستُشهد فلسطينيان في قصف مدفعية الاحتلال على منطقة الواحة في بيت لاهيا.

في غضون ذلك، تواصل دبابات الاحتلال التوغل في منطقة المشروع شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، وسط قصف مدفعي، وذلك بعد تجريف الاحتلال المنازل في منطقة الشاكوش بالمدينة.