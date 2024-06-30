غالانت: الحرب ستتواصل على غزة

فلسطين اليوم

أكد وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي، يؤآف غالانت، اليوم الأحد، أن الحرب ستتواصل على قطاع غزة.

وقال غالانت، في تصريح صحفي، من مدينة رفح، إن "الحرب ستتواصل حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدارتها من جديد".

وأضاف أن "حماس منهكة وغير قادرة على التعافي".

ويش جيش الاحتلال، عدوانًا عسكريًا "واسعًا" على قطاع غزة، لليوم 268 على التوالي، مخلفًا دمارًا واسعًا جدًا في جميع الأحياء السكنية بالقطاع، إضافة إلى ارتقاء 37877 شهيد و 86969 اصابة.