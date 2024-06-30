نتنياهو يتغيب عن احتفالات يوم استقلال الولايات المتحدة لهذا السبب!

فلسطين اليوم

أفادت قناة كان العبرية، اليوم الاحد، بأن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتغيب عن حضوره لاحتفالات السفارة الامريكية في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة يوم الاستقلال.

وأضافت القناة، أن نتنياهو لن يحضر احتفالات السفارة الامريكية بيوم استقلال الويلات المتحدة بعد أسبوعين على ضوء الخلافات مع واشنطن.

وفي الأسابيع الماضية، طفت على السطح خلافات واضحة بين نتنياهو والادارة الامريكية التي يرأسها جو بادين على خلفية عرقلة بادين إرسال شحنات أسلحة إلى الكيان المحتل لاستخدامها في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.