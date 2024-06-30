الاحتلال يحتجز الجريح المقدسي بلال مناصرة

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسات الأسرى بأن الأسير الجريح بلال يوسف مناصرة (23 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، محتجز في مستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي، حيث نُقل إليه عقب إطلاق النار عليه خلال اقتحام منزل عائلته لاعتقاله في السابع والعشرين من شهر حزيران الجاري.

وأوضحت مؤسسات الأسرى استنادا إلى المحامي كريم عجوة الذي تمكن من زيارته اليوم، أن الأسير مناصرة أصيب في قدميه، وخضع إثر ذلك لعملية جراحية تم خلالها وضع بلاتين في قدمه اليمنى، كما ستُجرى له عملية أخرى في قدمه اليسرى.

ولفتت إلى أن جلسة محكمة غيابية ستُعقد للمعتقل مناصرة في المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن "عوفر"، نظرا لوضعه الصحي.

وفي هذا الإطار، قالت مؤسسات الأسرى، إن ارتفاعا ملحوظا سُجل في أعداد الأسرى الجرحى منذ بدء حرب الإبادة، سواء من أصيبوا قبل الاعتقال أو خلاله، خاصة أن جنود الاحتلال صعّدوا خلال حملات الاعتقال من عمليات إطلاق النار صوب المعتقلين وعائلاتهم.

واعتبرت أن إطلاق النار على المعتقل مناصرة جريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة بكثافتها، بحق المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة.

يُذكر أن معاناة الجرحى المعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته تضاعفت، في ضوء العديد من الإفادات لمعتقلين جرحى نُفذت بحقهم جرائم طبية، خاصة بعد نقلهم إلى السجون، وقد تضاعفت هذه الجرائم بمستوى أعلى في المعسكرات التي احتُجز فيها معتقلو غزة.