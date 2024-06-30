سرايا القدس تعلن تفجيرها آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال في رفح

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الأحد، عن تفجيرها آليتين عسكرتين تابعتين لجيش الاحتلال الاسرائيلي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت سرايا القدس، في بيان مقتضب، أنها قصفت قوات إسنادية لجيش الاحتلال لحظة توجهها لموقع الكمين.

وكانت السرايا قد بثت مشاهد من عملية الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقا بحي الشجاعية شرق غزة. (المشاهدة هنا ).