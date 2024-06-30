سرايا القدس تعلن تفجيرها آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال في رفح

الساعة 07:09 م|30 يونيو 2024
عنصر سرايا القدس برفقة سلاح مضاد للدروع (أرشيف)
عنصر سرايا القدس برفقة سلاح مضاد للدروع (أرشيف)

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الأحد، عن تفجيرها آليتين عسكرتين تابعتين لجيش الاحتلال الاسرائيلي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت سرايا القدس، في بيان مقتضب، أنها قصفت قوات إسنادية لجيش الاحتلال لحظة توجهها لموقع الكمين.

وكانت السرايا قد بثت مشاهد من عملية الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقا بحي الشجاعية شرق غزة. (المشاهدة هنا ).

 

 

 

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