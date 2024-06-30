بن غفير يدعو إلى قتل الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم

دعا ما يسمى بوزير الامن القومي الاسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى قتل الاسرى الفلسطينيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن بن غفير، قد طالب بتمرير قانون إعدامهم بالقراءة الثالثة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن عدد حالات عمليات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وصل إلى 9450 حالة اعتقال وما يقرب 5 آلاف أخرين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.