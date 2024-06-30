شهيد واصابات بقصف منزل في شمال مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطن وأصيب أخرين، الاحد، باستهداف منزل في حي الكرامة شمال مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، باستشهاد مواطن وإصابة أخرين بينهم بجروح خطيرة جراء استهداف منزل في شارع أحمد ياسين.

وأضاف أنه تم نقل المستهدفين إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، عن ارتكاب الاحتلال ثلاثة مجازر ضد العائلات في القطاع، أسفر عن ارتقاء 43 شهيدا و111 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من اكتوبر الماضي إلى 37877و 86969 اصابة.