رداً على اعتداءات الاحتلال.. حزب الله يقصف ثكنة بيت هلل ومقر قيادة فرقة "91" بصواريخ ثقيلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الأحد، شنّها هجوماً جوياً بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على مقرّ كتيبة المدرعات التابعة للواء "188" في ثكنة "راوية" في الجولان السوري المحتل.

وأكّدت المقاومة أنّ الهجوم استهدف مبنى القيادة في ثكنة "راوية" وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.

وبشأن هذا الهجوم، أوضح مراسل صحافي أنّ استهداف المقاومة مقراً بثكنة "راوية" هو الأول من نوعه، مبيناً أنّ الهدف يبعد نحو 15 كلم عن الحدود اللبنانية.

وفي بيانين منفصلين، استهدفت المقاومة الإسلامية المشغل ‏العسكري، ومقر قيادة كتيبة السهل، التابعين لِثكنة "بيت هلل"، عبر صواريخ "فلق"، مؤكّدةً تحقيق إصابتهما إصابات مباشرة، مما أدى إلى تدمير جزء من الهدفين، ووقع فيهما إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏"برانيت" بصاروخ بركان ثقيل، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود العدو، الأول ‏في مستعمرة "يرؤون"، والثاني في مستعمرة "المطلة"، والاستهدافين عبر الأسلحة المناسبة، وأصابوهما إصابةً مباشرة.‏

وأكّدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدات ‏كفركلا، وحولا، بالإضافة إلى بلدة الطيبة.

هذا، وتحدث المراسل الصحافي الجنوب، في وقتٍ سابق عن نيران مباشرة في اتجاه ثكنة "برانيت" ومستعمرة "المطلة"، بالإضافة إلى اشتعال النيران في هدف عسكري إسرائيلي في محيط مستوطنة "يرؤون".

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار على الحدود الشمالية في منطقة "شئار يشوف" و"عين قنيا"، وفي "ماروم جولان"، وفي مستوطنات "بيت هيلل" و"معيان باروخ" و"هغوشريم".

وأقرّ الإعلام الإسرائيلي بسقوط 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت في اتجاه "المطلة".

المقاومة الإسلامية تزف 3 من مجاهديها

وبالتزامن مع العمليات، زفّت المقاومة الإسلامية 3 من مجاهديها، وهم: حسين محمد سويدان، من مواليد عام 1990، من بلدة عدشيت القصير الجنوبية، وجلال علي ضاهر، مواليد عام 1976، من بلدة حولا الجنوبية، ونصرات حسين شقير، مواليد عام 1975، من بلدة الصوّانة الجنوبية، شهداء على طريق القدس.

فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على البلدات الجنوبية، بحيث أكّد مراسلنا أنّ الاحتلال أطلق قذيفة مدفعية في اتجاه منزل في بلدة كفركلا ونجاة صاحبه وجدد الاحتلال قصفه للبلدة، وسبق أن استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة حولا، فيما يشهد القطاع الشرقي تحليق مستمر للطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار على الحدود الشمالية في منطقة "شئار يشوف" و"عين قنيا"، وفي "ماروم جولان"، وفي مستوطنات "بيت هيلل" و"معيان باروخ" و"هغوشريم".

وأقرّ الإعلام الإسرائيلي بسقوط 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت في اتجاه "المطلة".

المقاومة الإسلامية تزف 3 من مجاهديها

وبالتزامن مع العمليات، زفّت المقاومة الإسلامية 3 من مجاهديها، وهم: حسين محمد سويدان، من مواليد عام 1990، من بلدة عدشيت القصير الجنوبية، وجلال علي ضاهر، مواليد عام 1976، من بلدة حولا الجنوبية، ونصرات حسين شقير، مواليد عام 1975، من بلدة الصوّانة الجنوبية، شهداء على طريق القدس.

فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على البلدات الجنوبية، بحيث أكّد مراسلنا أنّ الاحتلال أطلق قذيفة مدفعية في اتجاه منزل في بلدة كفركلا ونجاة صاحبه وجدد الاحتلال قصفه للبلدة، وسبق أن استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة حولا، فيما يشهد القطاع الشرقي تحليق مستمر للطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء.

وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان 3 عمليات، استهدفت خلالهم التجهيزات التجسسية في موقعي "مسكاف عام" و"المطلة"، كما استهدفت دبابة "‏ميركافا" وآلية "نميرا"، في موقع رويسات العلم، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع الاحتلال وآلياته وتموضع جنوده، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جبهة الإسناد اللبنانية للمقاومة في غزة. وتسببت هذه العمليات في إخلاء شمال فلسطين المحتلة من المستوطنين في وقت مبكر، مشكّلةً ضغطاً كبيراً على الاحتلال.

وأمس، نفَذت المقاومة الإسلامية في لينان 3 عمليات، استهدفت خلالهم التجهيزات التجسسية في موقعي "مسكاف عام" و"المطلة"، كما استهدفت دبابة "‏ميركافا" وآلية "نميرا"، في موقع رويسات العلم، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع الاحتلال وآلياته وتموضع جنوده، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جبهة الإسناد اللبنانية للمقاومة في غزة. وتسببت هذه العمليات في إخلاء شمال فلسطين المحتلة من المستوطنين في وقت مبكر، مشكّلةً ضغطاً كبيراً على الاحتلال.