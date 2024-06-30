إعلام عبري: "إسرائيل" تبحث عن سلم للنزول عن شجرة الحرب في الشمال

فلسطين اليوم

كشفت "القناة 14" العبرية، أنّ المسؤولين الإسرائيليين يحاولون خلق رواية مضللة، يدّعون فيها "تحقيق إنجازات كبيرة" عند الجبهة مع لبنان، وذلك بهدف تبرير عدم الدخول في حرب مع حزب الله.

وأوضح معلّق الشؤون العسكرية في القناة، نوعام أمير، وجود شعورٍ بأنّ "إسرائيل تبحث عن سلم للنزول عن شجرة الحرب في الشمال"، قائلاً: "يستعدون لسرد قصة عن الإنجازات الكبيرة، وبالتالي فإنه لا داعي لحرب في الشمال".

وفي ضوء مأزق كيان الاحتلال عند الجبهة الشمالية، أكدت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية أنّ "إسرائيل مستعدة لتسوية سياسية مع حزب الله، لكن فرص ذلك ليست مرتفعة".

وأضافت، نقلاً عن مصادر سياسية كبيرة حسب ما وصفتها المجلة، أنّ المستوى السياسي الإسرائيلي يفضّل التوصل إلى تسوية مع حزب الله، تسمح للإسرائيليين بالعودة إلى مستوطنات الشمال.

وفي هذا السياق، كان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد قال إنّ الحل لمأزق الاحتلال عند الجبهة مع لبنان "بسيط، وهو وقف الحرب على قطاع غزة"، وذلك في عدّة خطابات.

ووجّه السيد نصر الله رسالة، إلى مستوطني شمالي فلسطين المحتلة، الذين يستعجلون العودة، داعياً إياهم إلى "التوجه إلى حكومتهم حتى توقف العدوان على غزة".

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، عملياتها ضد أهداف متنوعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي و"جيشه"، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة وشماليّها، في إطار دعم الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

واستهدفت، اليوم الأحد، مبنى يستخدمه جنود الاحتلال ‏في مستوطنة "يرؤون"، بالأسلحة المناسبة التي حققت إصابة مباشرة، مشددةً على أنّ العملية جاءت رداً على ‏"الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفركلا"، إلى جانب دعم غزة.

وأمس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، حاول، خلال اجتماع في "الكابينت"، إيجاد طريق لتجنّب الحرب مع لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية، رون دريمر، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أبديا موافقتهما، عبر القول إنه "إذا كان في الإمكان منع الحرب مع لبنان في مقابل ترتيبات، فهذا جيد".