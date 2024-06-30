مسؤول مصري يعلّق على "الموافقة لنقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد"..!

فلسطين اليوم

نفى مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، ما تردد حول موافقة مصر على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.

وأضاف المصدر، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، مؤكدًا تمسك مصر بانسحاب الجيش "الإسرائيلي" بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

يأتي ذلك في ظل استمرار جهود مصر لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعانى ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.

ويهدد استمرار إغلاق المعابر، بعودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف الفلسطينيون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شُح المساعدات.

كانت مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محملة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف خاصة "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس، للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الهمجي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37,877 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 86,969 آخرين، في الوقت الذي لا يزال فيه آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بفعل القصف الصهيوني وقلة الإمكانيات لدى طواقم الدفاع المدني.

"القاهرة الإخبارية"