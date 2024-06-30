مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون، الأحد، على إحراق أراض زراعية في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية بالبلدة، وحاولوا الاعتداء على منازل المواطنين، وأضرموا النار بأراضٍ زراعية في منطقة الخنادق.

وأوضح أن الأهالي هبّوا للتصدي للمستوطنين وأجبروهم على الفرار والعودة إلى حيث أتوا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقت لاحق، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين.