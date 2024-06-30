مقررة أممية: لا أفهم لماذا لم تأمر الجنائية الدولية باعتقال سموتريتش

فلسطين اليوم

أعربت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، عن استغرابها من عدم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي وصفته بـ"العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

جاء ذلك في معرض تعليق ألبانيز على مصادقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" على خطة سموتريتش التي تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية".

وقالت المقررة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "رغم الضغط السياسي الكبير على المحكمة الجنائية الدولية، فأنا لا أفهم حقًا لماذا لم يطلب المدعي العام للمحكمة حتى الآن إصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الرجل (سموتريتش)، الذي يعد العقل المدبر الرئيسي لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".