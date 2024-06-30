الجهاد الاسلامي تزف أحد قادة كتيبة طولكرم "سعيد جابر"

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المجاهد القائد سعيد عزت سعيد جابر، أحد قادة كتيبة طولكرم - سرايا القدس، الذي استشهد اليوم بقصف من طائرات الاحتلال على مخيم نور شمس.

وقالت الجهاد الاسلامي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن القائد الشهيد جابر قد نجا من محاولات إغتيال عدة.

وأكدت أن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من صلابة مقاومتنا حتى تحرير أرضنا.

وفي وقت سابق اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على شقة في مخيم نور شمس في طولكرم، أسفرت عن استشهاد سعيد جابر وإصابة 5 أخرين. وفق ما أعلنته مصادر طبية.