الجهاد الاسلامي تزف أحد قادة كتيبة طولكرم "سعيد جابر"

الساعة 05:25 م|30 يونيو 2024
سعيد جابر
سعيد جابر

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المجاهد القائد سعيد عزت سعيد جابر، أحد قادة كتيبة طولكرم - سرايا القدس، الذي استشهد اليوم بقصف من طائرات الاحتلال على مخيم نور شمس.

وقالت الجهاد الاسلامي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن القائد الشهيد جابر قد نجا من محاولات إغتيال عدة.

وأكدت أن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من صلابة مقاومتنا حتى تحرير أرضنا.

وفي وقت سابق اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على شقة في مخيم نور شمس في طولكرم، أسفرت عن استشهاد سعيد جابر وإصابة 5 أخرين. وفق ما أعلنته مصادر طبية.

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