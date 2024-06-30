سرايا القدس تقنص جنديًا صهيونيًا خلال المعارك الدائرة بحي الشجاعية شرق غزة

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، التصدي للعدوان "الإسرائيلي" الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ286 على التوالي، إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، عصر اليوم الأحد، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في شارع إخليل بمنطقة السنترال شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأكدت أن مجاهدوها تمكنوا من قنص جندي صهيوني في المعارك الدائرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واضافت أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي تحشدات العدو في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة

في السياق، أفاد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بإصابة 33 عسكريا خلال نهاية الأسبوع 22 منهم أصيبوا في معارك غزة.