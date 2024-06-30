15 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، باستشهاد 15 شهيدا إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي بيت لاهيا، استُشهد مواطنان في قصف مدفعية الاحتلال، اليوم الأحد، على منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

كما استُشهد مواطنان آخران، في استهداف للاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة بحي الصبرة بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت وأحرقت الأراضي الزراعية شمال غزة.

وأضافت أن دبابات الاحتلال تواصل التوغل في منطقة المشروع شرقي رفح جنوب قطاع غزة، وسط قصف مدفعي، وذلك بعد تجريف الاحتلال المنازل في منطقة الشاكوش بالمدينة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الهمجي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37,877 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 86,969 آخرين، في الوقت الذي لا يزال فيه آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بفعل القصف الصهيوني وقلة الإمكانيات لدى طواقم الدفاع المدني.