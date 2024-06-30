حزب الله يزفّ 3 شهداء.. وخشية إسرائيلية من الرد بعد الغارة على حولا

فلسطين اليوم

أطلق "جيش" الاحتلال قذيفة مدفعية باتجاه أحد المنازل في بلدة كفركلا، بينما أفادت مصادر محلية بنجاة صاحب المنزل، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية الاسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي.

وأكدت مصاد محلية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية خرقت حاجز الصوت فوق معظم المناطق اللبنانية، ونفذت صباح اليوم غارتين على بلدتي حولا والطيبة، بالإضافة إلى تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذه "جيش" الاحتلال في محيط بلدة الضهيرة، وطاول مركزين للجيش اللبناني.

وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهداء على طريق القدس، نصرات حسين شقير "جواد"، من بلدة الصوّانة جنوبي لبنان، وجلال علي ضاهر "حمزة"، من بلدة حولا، وحسين محمد سويدان "هلال"، من بلدة عدشيت القصَير، الذين ارتقوا بفعل الغارة على بلدة حولا صباح اليوم، بحسب ما أفاد به مراسل الميادين.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على الغارة المذكورة بالقول إنهم "في إسرائيل يستعدون لصليات صواريخ بعد الهجوم الأخير على بلدة حولا".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، قد أعلنت أمس السبت، عن استهداف مجاهديها ‏التجهيزات التجسسية في موقعَي "مسكاف عام" و"المطلة" التابعَين لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أكدت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها دبابة ‏"ميركافا" وآلية "نميرا" في موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ ‏الموجّهة، وإصابتهما إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرهما.‏

ون‏شر الإعلام الحربي في المقاومة مشاهد من عملية استهداف مبانٍ يتحصّن بها جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل مستوطنتي "يرؤون" و"أفيفيم"، شمالي فلسطين المحتلة، وحامية موقع "بركة ريشا"، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في 24 حزيران/يونيو الجاري.