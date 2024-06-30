محدث بالفيديو والصور شهيد وإصابات جراء قصف "إسرائيلي" على مخيم نور شمس في طولكرم

فلسطين اليوم

استشهد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحدـ في قصفت طائرة احتلال مسيرة، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في حارة المنشية بالمخيم.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم نور شمس.

وأوضح الهلال الأحمر في تصريحات مقتضبة، إنه الطواقم الطبية لا تستطيع الدخول إلى المنزل المستهدف في نور شمس بسبب اندلاع النيران.

وقالت القناة 14 العبرية، إن طائرة مقاتلة قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن هدف الهجوم في نور شمس شقة راقبها الجيش لفترة طويلة، مشيرة إلى أن الشقة كان فيها 4 عناصر بارزة في كتيبة نور شمس

وأشار شهود عيان، إلى أن طيران الاستطلاع يواصل التحليق في أجواء مخيم نور شمس بطولكرم.



