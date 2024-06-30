عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، عقب تأمين الحماية الأمنية المُشددة لهم من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وذكرت مصادر محلية، أن 85 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967.

ويتزامن اقتحام الأقصى مع تشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ومنع بعض المصلين من الدخول للعبادة؛ لا سيما الشباب، إلى جانب احتجاز البطاقات الشخصية لعدد من المصلين.