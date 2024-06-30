مواعيد مباريات الأحد في ثمن نهائي "يورو 2024"

فلسطين اليوم

تتواصل مساء اليوم الأحد 30 يونيو 2024 مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، إذ تقام مباراتان قويتان.

وفيما يلي برنامج مباريات الأحد في "يورو 2024" بتوقيت مكة المكرمة:

إنجلترا # سلوفاكيا – الساعة 19:00.

إسبانيا # جورجيا – 22:00.

ويلتقي الفائز من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا في ربع النهائي مع سويسرا المتأهلة على حساب إيطاليا، حاملة اللقب، بفوزها عليها بنتيجة 2-0، فيما يخوض المتأهل من لقاء إسبانيا وجورجيا مواجهة قوية في الدور المقبل مع منتخب ألمانيا المضيف الذي حجز مقعده في دور الثمانية بعد تخطيه الدنمارك بهدفين دون رد.