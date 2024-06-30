الصحة بغزة تُحذر مجدداً من توقف المراكز الصحية نتيجة نفاذ الوقود

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة مجدداً من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين في قطاع غزة خلال 48 ساعة عن العمل؛ نتيجة نفاذ الوقود اللازم لعمل المولدات بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل.

وناشدت الصحة في بيان صحفي، جميع المؤسسات المعنية والاممية والانسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وكان مدير مستشفى العودة في شمال غزة أكد أن المستشفى مهددة بالتوقف الكامل عن تقديم الخدمات بسبب نقص الوقود.