9450 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 مواطنا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان الشامل على أبناء شعبنا في 7 أكتوبر الماضي

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، طولكرم، نابلس، والقدس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ الأسرى وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.