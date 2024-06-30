لابيد: التهدئة في غزة تعني التهدئة في الشمال أيضا

فلسطين اليوم

قال زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد إن التهدئة في قطاع غزة ستؤدي إلى التهدئة في شمال "إسرائيل" ، مع إشارته إلى أن التوصل إلى صفقة تنهي الحرب ستنهي الاشتباكات على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأضاف "لابيد" أنه على "إسرائيل" عدم الاعتماد على هجومها على إيران بمفردها، ويجب أن "تجند العالم لهذا الغرض"، مشددًا على أنه لهذا السبب يجب وقف الحرب، وفق تعبيره.

وأكد أنه يجب وقف الحرب في غزة لأن الكيان الإسرائيلي بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري، محذراً من أن تنتهي الحرب دون إبرام صفقة تبادل.